    date_range 4 Feb 2026 10:25 AM IST
    date_range 4 Feb 2026 10:25 AM IST

    ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 55,164 കേസുകൾ; 98.4 ശതമാനം തീർപ്പാക്കി

    മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 19 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ആ​കെ 55,164 കേ​സു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​സു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 19 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ 13.7 ശ​ത​മാ​ന​വും ചെ​റി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ 19.6 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​കെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 52,553 ചെ​റു​കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും 2,593 ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും 18 മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.ഇ​തോ​ടെ 98.4 ശ​ത​മാ​നം കേ​സു​ക​ളും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 2025ലെ ​പ്ര​ധാ​ന ക​ണ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ഘ​ട​ന, കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ, കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​ന​മാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.2025ൽ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 73,391 ആ​യി. 2024നേ​ക്കാ​ൾ 24.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ 89.2 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 1.6 ശ​ത​മാ​നം പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രു​മാ​ണ്. 47.5 ശ​ത​മാ​നം വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റാ​ണ് മ​മ്പി​ൽ; 23,748 കേ​സു​ക​ൾ. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്-10,744, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്-6,179 എ​ന്നി​വ തു​ട​ർ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് -38,270 ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി.തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം 9,198 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന പോ​ർ​ട്ട​ൽ 3,996 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി 2,719 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് -22,309 കേ​സു​ക​ൾ. ചെ​ക്ക് ത​ട്ടി​പ്പ് 10,482 കേ​സു​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​നി​യ​മ ലം​ഘ​നം 9,493 കേ​സു​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച കേ​സു​ക​ൾ 54,276 ആ​യി. 2024നേ​ക്കാ​ൾ 19.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണി​ത്.സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ വ​കു​പ്പ് 82 ശ​ത​മാ​നം സ്കോ​ർ നേ​ടി.

    TAGS:Oman NewsPolice Casegulf news malayalam
