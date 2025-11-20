Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:54 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:54 PM IST

    247 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​മാ​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    247 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​മാ​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്​​ക​ത്ത്​: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്​ പൊ​തു​മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 247 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ്​ മാ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സാ​മൂ​ഹി​ക​വും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് മോ​ച​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എം​ബ​സി വ​ഴി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2024ൽ 174​ഉം 2023ൽ 166 ​ഉം ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കാ​ണ് മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 175 ത​ട​വു​കാ​രാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​രാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 65പേ​ർ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 51 ആം ​ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 252 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്കും സു​ൽ​ത്താ​ൻ മാ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ൽ ഇ​തി​ൽ 84 പേ​ർ വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. 50ാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 150 വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 390പേ​ർ​ക്കും മാ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:oman national dayamnestyprisonersgrantsOman
