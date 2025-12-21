Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    21 Dec 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 2:09 PM IST

    ഒ​മാ​ന് 77.79 %, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 98.08 % വ​രെ തീ​രു​വ ഇ​ള​വ്

    ഒ​മാ​ന് 77.79 %, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 98.08 % വ​രെ തീ​രു​വ ഇ​ള​വ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ​പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന 98.08 ശ​ത​മാ​നം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​കും. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​കെ ക​യ​റ്റു​മ​തി മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 99.38 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 77.79 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​കു​ക. ഇ​ത് ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന ആ​കെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 94.81 ശ​ത​മാ​നം വ​രും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ​സ്, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ജെം ​ആ​ൻ​ഡ് ജു​വ​ല​റി, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് തീ​രു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, തേ​യി​ല, കാ​പ്പി, റ​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് തീ​രു​വ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ, ജി​പ്സം, മി​ന​റ​ൽ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ത്ത് മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ഏ​ക​ദേ​ശം 286 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി.

    സ്റ്റീ​ൽ, വ​ളം, ശു​ദ്ധ ഊ​ർ​ജം, ആ​രോ​ഗ്യ, പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ. ഭ​ക്ഷ്യ-​മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ, കൃ​ഷി, ആ​രോ​ഗ്യം, ബ​യോ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​രം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഖ​ന​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക​രാ​ർ വ​ഴി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​കും.

    News Summary - Oman gets 77.79%, India gets 98.08% final discount
