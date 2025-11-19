Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഒമാൻ;...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:54 AM IST

    ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഒമാൻ; ദേശീയദിനചടങ്ങുകൾ നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖു​റ​മി​ൽ പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 21ന്, ​ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ഥ​ല​വും തീ​യ​തി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഒമാൻ; ദേശീയദിനചടങ്ങുകൾ നാളെ
    cancel
    camera_alt

    ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ മ​സ്ക​ത്ത് അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ കൊ​ടി​മ​രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 20 ആ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 18 ആ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ബു​ശെ​സ​ദി രാ​ജ​വം​ശം ഒ​മാ​നി​ൽ ഭ​ര​ണ​മേ​റ്റ തീ​യ​തി​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 20 ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫ​ത്ഹ് സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ഒ​മാ​നി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലീ​റ്റി​ന്റെ നാ​വി​ക​സേ​ന റി​വ്യൂ​വി​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ ക​ഴി​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ഐ​ക്യ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ഉ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ു. സൈ​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം, ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം എ​ന്നി​വ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഓ​രോ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും.

    ഖു​റം തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. ഒ​മാ​ന്റെ നാ​വി​ക ക​രു​ത്തും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും തെ​ളി​യി​ച്ച് 41 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വും. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത​ണ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ യാ​ട്ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തും. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ​കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ങ്ങും. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് തീ​ര​ത്തെ കാ​വ​ൽ​ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു നി​ര​ത​ന്നെ​യാ​വും ഖു​റം തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാം. ബീ​ച്ചി​ൽ വ​ലി​യ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ത്സ​മ​യം പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലേ​സ​ർ ഷോ​ക​ൾ, വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, സ്‌​കൗ​ട്ട്, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഖു​റം ക​ട​ലി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു


    ഖു​റ​മി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഫോ​റി​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഖു​റം ബീ​ച്ച് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​റി​യി​പ്പ്. ന​വം​ബ​ർ 22ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​രും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ഥ​ല​വും തീ​യ​തി​യും ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലും ദോ​ഫാ​റി​ലും ആ​കാ​ശ​ത്ത് വ​ർ​ണ​രാ​ജി​ക​ൾ വി​രി​യി​ക്കു​ന്ന ക​രി​മ​രു​ന്ന്പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ക്കും.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സീ​ബി​ലെ ഖൂ​ദ് ഡാ​മി​ന് സ​മീ​പ​വും ദോ​ഫാ​റി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​ണ് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ക. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ക​സ​ബി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​വും വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കും. മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം (ഫ​യ​ൽ)



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationtomorrownational day celebrationsOman
    News Summary - Oman gears up for celebration; National Day celebrations tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X