    Oman
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:20 PM IST

    ആ​ഗോ​ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ന് നേ​ട്ടം

    ആ​ർ​ട്ട​ൺ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​വ​ർ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ന് 51ാം സ്ഥാ​നം,യു.​എ.​ഇ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    ആ​ഗോ​ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ന് നേ​ട്ടം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ർ​ട്ട​ൺ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​വ​ർ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ന് 51ാം സ്ഥാ​നം. 97 പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​ട്ടം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഹെ​ൻ​ലി പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ ഒ​മാ​ൻ 56ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ർ​ട്ട​ൺ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​വ​ർ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, സ്പെ​യി​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ മൊ​ത്തം 199 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 193 യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​റ് ടെ​റി​ട്ട​റീ​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മൊ​ബി​ലി​റ്റി സ്കോ​ർ, വി​സ ഫ്രീ -​വി​സ ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​നു​പാ​തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റാ​ങ്ക് നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം 174 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി 18 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ലേ​ഷ്യ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, ജ​പ്പാ​ൻ എ​ന്നീ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, ബെ​ൽ​ജി​യം, ഫ്രാ​ൻ​സ്, സ്വീ​ഡ​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്, ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്, ഇ​റ്റ​ലി, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക്, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്, ഗ്രീ​സ്, ഓ​സ്ട്രി​യ, നോ​ർ​വേ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് 44ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 45ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ 48ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് 74 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി 67ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​ഖ് (92), സി​റി​യ (93), അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ (94) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

