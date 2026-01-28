Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    28 Jan 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 9:23 AM IST

    ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ഫ്രാ​ൻ​സി​നെ അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ട​ലി​ൽ ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പൗ​ര​ന്മാ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​നോ​ട് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഫ്ര​ഞ്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഒ​മാ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും അ​തീ​വ ദുഃ​ഖ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്ത് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ബോ​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    france Oman News Condolence gulf news malayalam
