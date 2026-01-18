Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Jan 2026 10:49 AM IST
    date_range 18 Jan 2026 10:49 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക്ക​ത്ത്: ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​തി​മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സം​ഗീ​ത ധ്വ​നി ക​ലാ​സ​മി​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സു​നി​ൽ കൈ​താ​രം ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു അ​ത്തി​ക്ക​യം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഷി​ബു പു​ല്ലാ​ട​ൻ, നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് പി ​എ​സ്, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​രു​ൺ സൈ​മ​ൺ രാ​ജീ​വ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സീം ക​രി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്: https://omanpravasiassociation.com

