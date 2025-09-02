Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    2 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 12:52 PM IST

    ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പായസ മത്സരം

    ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പായസ മത്സരം
    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യി മാ​റി. മു​പ്പ​തോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി. ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് അ​ന​ന്ത​പു​രി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ജ​നി​ത ല​ക്ഷ്മി, രേ​ഷ്മ സാ​ജി​ദ്, ശി​ൽ​പ ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും പാ​ച​ക​വി​ധി​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ടും പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന​ന്ത​പു​രി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ ബി​ബി ജേ​ക്ക​ബ്, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സീം ക​രി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Oman News Expatriate Association Payasa Competition
