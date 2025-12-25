ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ.ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മേക്കിങ് മത്സരം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 25 Dec 2025 2:01 PM IST
Updated Ondate_range 25 Dec 2025 2:01 PM IST
ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ.ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മേക്കിങ് മത്സരംtext_fields
News Summary - Oman Expatriate Association Christmas Cake Making Competition
മസ്കത്ത്: ഓപൺ വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മയായ ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ്- ന്യൂഇയർ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവാസികൾക്കായി കേക്ക് മേക്കിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. ജനുവരി മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം അൽഖുവൈറിലെ നിസാർക്കാസ് അടുക്കളയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 20 മത്സരാർഥികൾക്കാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 9117 1650, 7937 1539 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.
