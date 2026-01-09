Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 9 Jan 2026 12:43 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 12:43 PM IST

    ബിദിയയിൽ ഒമാൻ ഡെസർട്ട് മാരത്തണിന് നാളെ തുടക്കം

    5 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള 1200ലേ​റെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ബിദിയയിൽ ഒമാൻ ഡെസർട്ട് മാരത്തണിന് നാളെ തുടക്കം
    ബി​ദി​യ​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഡെ​സ​ർ​ട്ട് മാ​ര​ത്ത​ണി​ലെ ന​ട​ത്ത മ​ത്സര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ), ഒ​മാ​ൻ ഡെ​സ​ർ​ട്ട് മാ​ര​ത്ത​ൺ ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ

    സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്രി വാ​ർ​ത്തമ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബി​ദി​യ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഡെ​സ​ർ​ട്ട് മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്റെ 11ാം പ​തി​പ്പി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 35ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 1,200ലേ​റെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഈ ​കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ദി​നം വ​രെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റും ഒ​മാ​ൻ അ​ത് ല​റ്റി​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​ഈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1300 ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ബി​ദി​യ​യി​ലെ അ​ൽ വാ​സി​ൽ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​ര​ത്ത​ൺ, അ​ശ്ശ​ർ​ഖി​യ മ​ണ​ൽ​ത്തി​ട്ട​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ മ​ണ​ൽ​ക്കു​ന്നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​അ്‌​ലാ​ൻ ബാ​നി ബു ​ഹ​സ​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഖാ​ഹി​ദ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യി 165 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മ​രു​ഭൂ​മി റേ​സ് പാ​ത​യും, 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മ​രു​ഭൂ​മി ന​ട​ത്ത​പാ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശാ​രീ​രി​ക ശേ​ഷി​യു​ടെ​യും മാ​ന​സി​ക ക​രു​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​മാ​വ​ധി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ഇ​വ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​രം, അ​ഞ്ചു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​മൂ​ഹ–​കു​ടും​ബ റേ​സ്, 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക്രോ​സ്-​ക​ൺ​ട്രി റേ​സ്, 21 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ, 42 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഫു​ൾ മാ​ര​ത്ത​ൺ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ -അ​മേ​ച്വ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഈ ​മാ​ര​ത്ത​ൺ, ഒ​മാ​നി​ന്റെ വ​ന്യ​മാ​യ സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും കാ​യി​ക ചൈ​ത​ന്യ​വും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

