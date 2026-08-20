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    Oman
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 3:44 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 3:44 PM IST

    നബിദിനം: ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ച പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

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    നബിദിനം: ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ച പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം
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    മസ്കത്ത്: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ ആഗസ്റ്റ് 27ന് ഔദ്യോഗിക പൊതുഅവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    നേരത്തെ വാർഷിക അവധികൾ മുൻകുട്ടി അറിയിക്കാനുള്ള ശൂറാ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 28-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ദേശീയ-മതപരമായ അവധിദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രകാരമാണ് രാജ്യത്തെ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് മന്ത്രാലയം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച അവധി ലഭിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും വെള്ളി, ശനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ നീണ്ട വാരാന്ത്യ അവധി ലഭിക്കും.

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    TAGS:public holidayGulf NewsOmanMilad Un Nabi
    News Summary - Oman declares Thursday public holiday for Milad un Nabi
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