    date_range 21 Nov 2025 10:32 AM IST
    date_range 21 Nov 2025 10:32 AM IST

    ഒമാൻ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിന് പേരുമാറ്റം

    ‘സ​യ്യി​ദ് താ​രി​ക് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യം’ എ​ന്ന പേ​രി​ടാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    ഒമാൻ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിന് പേരുമാറ്റം
    ഒ​മാ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ​​പേ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ‘സ​യ്യി​ദ് താ​രി​ക് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യം’ എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക ഒ​മാ​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ന്ത​രി​ച്ച സ​യ്യി​ദ് താ​രി​ക് ബി​ൻ തൈ​മൂ​റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളോ​ടു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മൃ​ദ്ധി​യും നാ​ഗ​രി​ക​ത​യും ദേ​ശീ​യ​അ​ഭി​മാ​ന​വു​മൊ​ക്കെ പ്ര​തീ​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നാ​മ​മെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന് ഇൗ ​പേ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​യ്യി​ദ് താ​രി​ക് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ആ​ധു​നി​ക ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സ​യ്യി​ദ് താ​രീ​ഖ് ബി​ന്‍ തൈ​മൂ​ര്‍ ബി​ന്‍ ഫൈ​സ​ല്‍ ബി​ന്‍ തു​ര്‍ക്കി ബി​ന്‍ സ​യീ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ൽ​ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​യീ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി. ഒ​മാ​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പാ​ത​യൊ​രു​ക്കി​യ നേ​താ​വ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ര്‍ക്കി​യി​ലും ജ​ര്‍മ​നി​യി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റ​ബി​ക്കൊ​പ്പം തു​ർ​ക്കി, ജ​ർ​മ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളും ന​ന്നാ​യി വ​ശ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ സൈ​നി​ക​പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 1940ക​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് മ​ത്ര മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മേ​ധാ​വി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സൈ​നി​ക​വു​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത്, സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ന്‍ സ​യ്യി​ദ് ബി​ന്‍ തൈ​മൂ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ​രേ​ത​നാ​യ സു​ൽ​ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ന്‍ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ലെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​രം​ഗ​ത്തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1971ൽ ​ഒ​മാ​ന്‍ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ത്വം നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ആ​ദ്യ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​പ്ര​സം​ഗം ഒ​മാ​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​പാ​ട് ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് ആ​ധു​നി​ക ഒ​മാ​നി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

