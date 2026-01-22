Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Jan 2026 10:34 AM IST
    22 Jan 2026 10:34 AM IST

    കാ​ബൂ​ളി​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    കാ​ബൂ​ളി​ലെ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കാ​ബൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഭീ​ക​ര ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​ഫ്ഗാ​ൻ, ചൈ​നീ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നും ചൈ​ന​യും നേ​രി​ടു​ന്ന ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി (ഒ.​എ​ൻ.​എ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ഹ​താ​പം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ, പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​തൊ​രു കാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​യാ​ലും എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തോ​ടും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ആ​ഗോ​ള സ​മൂ​ഹം ഐ​ക​ക​​ണ്ഠേ​ന ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

