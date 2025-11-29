Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:38 AM IST

    സൈനികപ്രവർത്തനം; രാസായുധ പ്രയോഗത്തെ അപലപിച്ച് ഒമാൻ

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ‌ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും രാ​സ​വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മെ​ന്ന് ഹേ​ഗ് ക​ൺ​വെ​ൻ​​ഷ​ൻ
    സൈനികപ്രവർത്തനം; രാസായുധ പ്രയോഗത്തെ അപലപിച്ച് ഒമാൻ
    ല​ബ​നാ​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ ബു​സ്താ​ൻ വി​ല്ലേ​ജി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: സൈ​നി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ രാ​സ​വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. രാ​സാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹേ​ഗി​ൽ 23 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും കെ​മി​ക്ക​ൽ വെ​പ്പ​ൺ​സ് ക​ൺ​വ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.


    ഗ​സ്സ സി​റ്റി പോ​ർ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം (ഫ​യ​ൽ)

    നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദ ​പ്രൊ​ഹി​ബി​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ൽ വെ​പ്പ​ൺ​സി​ന്റെ (ഒ.​പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു) സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഹാ​ർ​ത്തി പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്ത​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ‌ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച്‌ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ലാ​പ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും കെ​മി​ക്ക​ൽ വെ​പ്പ​ൺ​സ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ​യും തു​റ​ന്ന ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഹാ​ർ​ത്തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. യു.​എ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സി​റി​യ​യി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ലും ല​ബ​നാ​നി​ലു​മു​ള്ള സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് വാ​ച്ച് ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ചൂ​ടും ക​ന​ത്ത പു​ക​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ്, തി​ര​ക്കേ​റി​യ ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കി​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ല​ബ​നാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ക​ളി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ് ശ​രീ​ര​വു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ എ​ല്ലി​നെ​വ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രാ​സ-​താ​പ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. വാ​യു​വി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചാ​ൽ സ്വ​യം ക​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​പ​ദാ​ർ​ഥം, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​നി​മി​ഷം കൊ​ണ്ട് തീ​യി​ടാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് വാ​ച്ചി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​ത്യ​ന്തം ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. 2009ലെ ​ഗ​സ്സ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വൈ​റ്റ് ഫോ​സ്ഫ​റ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ട്.

    TAGS:chemical weaponsmilitary actionOman
