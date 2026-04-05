ഡമസ്കസിൽ യു.എ.ഇ എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഒമാൻ
മസ്കത്ത്: ഡമസ്കസിൽ യു.എ.ഇ എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻ. ഞായറാഴ്ച വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് പരാമർശം. അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കൺവെൻഷനുകളുടെയും വ്യക്തമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് സുൽത്താനേറ്റ് വിശദമാക്കി.
നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതുമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി. നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏതൊരു നടപടിയെയും തള്ളിക്കള്ളയുന്നതായി സുൽത്താനേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. എംബസികളുടെയും നയതന്ത്ര ജീവനക്കാരുടെയും സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഒമാൻ ആവർത്തിച്ചു.
നയതന്ത്ര സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഒമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
