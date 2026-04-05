Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഡമസ്‌കസിൽ യു.എ.ഇ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 April 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 12:27 PM IST

    ഡമസ്‌കസിൽ യു.എ.ഇ എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഒമാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: ഡമസ്‌കസിൽ യു.എ.ഇ എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഒമാൻ. ഞായറാഴ്ച വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് പരാമർശം. അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും കൺവെൻഷനുകളുടെയും വ്യക്തമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് സുൽത്താനേറ്റ് വിശദമാക്കി.

    നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതുമാണ് ഈ പ്രവൃത്തി. നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഏതൊരു നടപടിയെയും തള്ളിക്കള്ളയുന്നതായി സുൽത്താനേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. എംബസികളുടെയും നയതന്ത്ര ജീവനക്കാരുടെയും സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിയന്ന കൺവെൻഷൻ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഒമാൻ ആവർത്തിച്ചു.

    നയതന്ത്ര സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഒമാൻ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uae embassyUS Attack on Iran
    News Summary - Oman condemns attack on UAE embassy in Damascus
    Similar News
    Next Story
    X