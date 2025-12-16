Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Dec 2025 11:57 AM IST
    ആ​സ്​​ട്രേലി​യ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ആ​സ്​​ട്രേലി​യ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ സി​ഡ്‌​നി​യി​ലെ ബീ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​വെ​പ്പ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​മാ​യ ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഏ​തു പ്രേ​ര​ണ​യി​ലാ​യാ​ലും എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്ര​മ​വും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

