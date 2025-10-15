Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    15 Oct 2025 10:10 AM IST
    15 Oct 2025 10:10 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം
    ഒ​മാ​ൻ ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ ഫ​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ്

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ ഫ​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി തു​റ​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​വു​മാ​യി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഒ​ന്നി​ക്കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ു​റ​ന്ന ആ​ദ്യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ഒ​മാ​ന്റെ ഭാ​വി​യി​ൽ അ​വ​ര​ു​ടെ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.



    സ​മ​ഗ്ര അ​വ​ബോ​ധ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക, അ​വ​രെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ചൈ​ൽ​ഡ്ഹു​ഡ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​കാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​ല-​സൗ​ഹൃ​ദ സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

