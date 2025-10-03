Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:31 AM IST

    ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗം റൂ​വി അ​ൽ അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫി​റോ​സ് ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ കു​റി​ച്ച് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​സ്‌​മി​ൻ യൂ​സു​ഫ് അ​ജ​ണ്ട അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, യൂ​നി​റ്റ് യോ​ഗം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ക, ഒ​മാ​ൻ ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ട്ട്പാ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യം സം​ഘ​ട​ന ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക, നോ​ർ​ക്ക മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൃ​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ഷ് പാ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഫൗ​ണ്ട​ർ ന​ജീ​ബ് കെ. ​മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, സ​മ​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര, സൂ​ർ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ജി ഹ​സ്ബു​ല്ലാ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​സി​ഫ് ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newscentral committeegulf news malayalamAccidents
    News Summary - Oman Central Committee for Accidents and Deaths expands
