Madhyamam
    Oman
    Posted On
    13 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:12 AM IST

    ‘മാ​ൽ ’പേ​മെ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്

    കാ​ർ​ഡ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും
    ‘മാ​ൽ ’പേ​മെ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ‘മാ​ൽ’ നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​മെ​ന്റ് കാ​ർ​ഡ് ഇ​തു​വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ (സി.​ബി.​ഒ) അ​റി​യി​ച്ച​ു. ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡ് ഇ​തു​വ​രെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡ് ത​യാ​റാ​യാ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി ഔ​േ​ദ്യാ​ഗി​ക​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കും.

    ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​േ​മ​ഴ്സ്യ​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ​ഴി​യും ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പേ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് ദാ​താ​ക്ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കൂ​വെ​ന്നും ‘മാ​ൽ’ കാ​ർ​ഡ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ന​ധി​ക​ൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നോ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ കാ​ർ​ഡ് ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സി.​ബി.​ഒ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​ൺ​കാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കെ​ണി​യി​ൽ ആ​രും അ​ക​പ്പെ​ട​രു​തെ​ന്നും അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ക്കൗ​ണ്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റ​രു​തെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

