Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:34 AM IST

    ഗ്രാ​മീ​ണ വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ഗ്രാ​മീ​ണ വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ്രാ​മീ​ണ വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് ഒ​മാ​നും. ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, ‘ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല ആ​ഹാ​രം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും വി​ക​സ​ന രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ്രാ​മീ​ണ വ​നി​ത​ദി​നം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ, ജ​ല വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൃ​ഷി, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ൾ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. കൃ​ഷി, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഭ​ക്ഷ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 10,148 ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ഇ​തി​ൽ 89 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ൾ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    68.2 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ കാ​ർ​ഷി​ക​വും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും 37 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും വ്യാ​പ്തി​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:women's daycelebratesruralOman
