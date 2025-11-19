Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:02 AM IST

    പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ചി​റ​കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ചി​റ​കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ന​വം​ബ​ർ 20ന് 55ാ​മ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ലാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം പു​തു​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്. ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും വി​ക​സ​ന​ക​ണ​ക്കു​ക​ളും രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗം

    അ​തി​വേ​ഗ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ലൂ​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ​ഠ​ന​രീ​തി​ക​ളും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് 1303 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 66,379 അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ജോ​ലി​ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 16 പു​തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക്യൂ​എ​സ് വേ​ൾ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി റാ​ങ്കി​ങ് 2026ല്‍ ​ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ഞ്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല 28 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന് ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ 334ാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​മെ​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഡെ​ക്സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​മാ​ൻ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ന​​വേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തും മു​ന്നേ​റി. 2018 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 2228 ഗ​വേ​ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. 2024ല്‍ ​മാ​ത്രം 475 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.13 പു​തി​യ പു​തു​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ.

    സാ​മൂ​ഹി​കം

    ഒ​മാ​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​ര​ക്ഷ​ണ​നി​യ​മം പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ക്കി പു​തു​ക്കി. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ, മാ​തൃ​ത്വാ​നു​കൂ​ല്യം, വൈ​ക​ല്യ​സ​ഹാ​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന ധ​ന​സ​ഹാ​യം എ​ല്ലാം ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ആ​കെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​ന്റെ 63.6 ശ​ത​മാ​നം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫ​ലം എ​ത്തി​ച്ചു. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 92 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 29,370 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 6.04 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഒ​മാ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 1.21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് സ​ജീ​വ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം (92/2025) കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഓ​ട്ടി​സം സ്‌​പെ​ക്ട്രം ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഓ​ട്ടി​സം സെ​ന്റ​റി​ന് ഏ​ഴ് മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യം

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ 2024-25 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചു. ലെ​ഗാ​റ്റം പ്രോ​സ്‌​പെ​റി​റ്റി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ലോ​ക​ത്ത് 55ാം സ്ഥാ​ന​വും മെ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ (മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല) ആ​റാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ന​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ റോ​ഡ്‌​മാ​പ്പ് സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ, മാ​തൃ-​ശി​ശു​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് പ​രി​ച​ര​ണം, കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി. 2024ൽ 10 ​പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഏ​ഴ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും 21 ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഐ ​ബാ​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വാ​ക്സി​ൻ ക​വ​റേ​ജി​ൽ രാ​ജ്യം 99 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി

    പ​രി​സ്ഥി​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. 2025 ഗ്ലോ​ബ​ൽ പൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് പ്ര​കാ​രം അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​മു​ള്ള രാ​ജ്യം എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ നേ​ടി. ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് 22ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്. അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ലെ വെ​റ്റ്‌​ലാ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​വ് റം​സാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ സീ​നി​ക് റി​സ​ർ​വും അ​ൽ സ​ലീ​ൽ നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കും യു​നെ​സ്കോ ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ റി​സ​ർ​വ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തും പ​രി​സ്ഥി​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മി​ക​വ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 56 വാ​യു​ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും തീ​ര​ദേ​ശ​സ​മ്പ​ത്ത് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പി​ലു​ണ്ട്.

    കാ​ർ​ഷി​കം

    മി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഒ​മാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ 449 കാ​ർ​ഷി​ക​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 1.853 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഒ​മ്പ​തു​ല​ക്ഷം ട​ൺ ക​ട​ന്നു. 13.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത്സ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ-​ആ​ക്വാ​ക​ൾ​ച്ച​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​വി​ഞ്ഞു.

    ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 82 ഡാ​മു​ക​ൾ, 117 ഉ​പ​രി​ത​ല സം​ഭ​ര​ണ ഡാ​മു​ക​ൾ, ഏ​ഴ് പ്ര​ള​യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന ഡാ​മു​ക​ൾ, ജ​ല​സേ​ച​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ 4173 ഫ​ല​ജു​ക​ളും (3050 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മം) 3480 ഹൈ​ഡ്രോ മെ​ട്രി​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​കം

    2025ൽ ​ഒ​മാ​ൻ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റി. പൊ​തു​ക​ടം 14.4 ബി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 14.1 ബി​ല്യ​ൺ ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 3.55 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ അ​ധി​ക​വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ന്നു. നോ​ൺ-​ഓ​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 11.3 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച പി​ന്നി​ട്ടു. 2025 ര​ണ്ടാം​പാ​ദ​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​പി 0.6 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു (10.171 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ). ര​ണ്ടാം​പാ​ദ​ത്തോ​ടെ 30.279 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പം 14 ബി​ല്യ​ണി​ൽ നി​ന്ന് 22 ബി​ല്യ​ണാ​യി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി.

    വി​ദേ​ശ​ന​യം

    സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സ​ഞ്ചാ​രം. ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത​ത്ത്വ​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2025ൽ ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം തു​ർ​ക്കി, ബെ​ൽ​ജി​യം, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സ്, റ​ഷ്യ, ബെ​ല​റൂ​സ്, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, സ്‌​പെ​യി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് രാ​ജാ​വു​മാ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഒ​മാ​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ഏ​പ്രി​ൽ 12ന് ​ഇ​റാ​ൻ-​അ​മേ​രി​ക്ക ആ​ണ​വ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    യ​മ​നി​ൽ യു.​എ​സ്-​അ​ൻ​സാ​റു​ല്ല ഇ​ട​വേ​ള ക​രാ​റും ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​യി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്ര​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​റാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. സി​റി​യ​യി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് പ്ര​മേ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daycelebratesOmanprogress
    News Summary - Oman celebrates National Day on the path of progress
    Similar News
    Next Story
    X