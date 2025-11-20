Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:32 PM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്; ഫ​ത്ഹ് സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ്
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

     അ​ൽ​ഖൊ​യ്റി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​മാ​യി സൈ​ക്കി​ളി​ൽ അ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​ദ്നാ​ൻ, വ​ർ​ണ​പ്ര​ഭ​യി​ൽ അ​ൽ​ഖൊ​യ്റി​ലെ കൊ​ടി​മ​രം, ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ഘോ​ഷ വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​യ മ​ത്ര സൂ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫ​ത്ഹ് സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​ല്യൂ​ട്ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ്, റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്, റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് കാ​വ​ൽ​റി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഫ്‌​ലീ​റ്റി​ന്റെ നാ​വി​ക​സേ​നാ റി​വ്യൂ​വി​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഖു​റം തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഒ​മാ​നി​ന്റെ നാ​വി​ക ക​രു​ത്തും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും തെ​ളി​യി​ച്ച് 41 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ യാ​ട്ടും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തും. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് അ​ണി​നി​ര​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാം. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലേ​സ​ർ ഷോ​ക​ൾ, വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, സ്‌​കൗ​ട്ട്, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലും ദോ​ഫാ​റി​ലും ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ക്കും. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സീ​ബി​ലെ ഖൂ​ദ് ഡാ​മി​ന് സ​മീ​പ​വും ദോ​ഫാ​റി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​ണ് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ക. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ക​സ​ബി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്ക് യൂ​നി​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​വും വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കും. മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പൊ​തു​അ​വ​ധി ന​വം​ബ​ര്‍ 26, 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾപ്പെടെ നാ​ല് ദി​വ​സം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    വ​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ നാ​ടൊ​രു​ങ്ങി

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പേ​ത​ന്നെ നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വൈ​ദ്യു​തി വി​ള​ക്കു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളും ഓ​ഫി​സു​ക​ളും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​സ്ക​ത്ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണ പ്ര​ഭ​യി​ൽ മു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​തി​വി​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളും ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളും. ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​മാ​യ പ​ച്ച, വെ​ള്ള, ചു​വ​പ്പ് എ​ന്നീ വ​ർ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ള​ക്കു​ക​ളാ​ണ് അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ങ്ങും. ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം, അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ കൊ​ടി​മ​രം, റോ​യ​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മൂ​വ​ർ​ണ ശോ​ഭ​യി​ൽ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തും അ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സൂ​ഖു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷപ്പൊ​ലി​മ​യി​ലാ​ണ്. പ​താ​ക​ക​ളും ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും സ്കാ​ർ​ഫു​ക​ളും വി​ള​ക്കു​ക​ളും പ​ന്ത​ലി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​ന സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മെ​ക്കാ​നി​ക്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് നി​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​ന നാ​വി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​റ​മി​ൽ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ അ​റൈ​മി കോം​പ്ല​ക്സ്, ഖു​റം പാ​ർ​ക്ക്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും.

    മൂ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഷ​ട്ടി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഫോ​റി​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഖു​റം ബീ​ച്ച് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. ന​വം​ബ​ർ 22 ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daycelebrationsOman
    News Summary - Oman celebrates National Day
    Similar News
    Next Story
    X