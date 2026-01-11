Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:21 PM IST

    ‘ഒ​മാ​ന്‍ സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ്‌​സ്’ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്‌​സ്- പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11 വ​രെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍
    ‘ഒ​മാ​ന്‍ സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ്‌​സ്’ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്‌​സ്- പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍
    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഹൈ​തം ബി​ന്‍ താ​രി​ഖി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ഒ​മാ​ന്‍ സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ്‌​സ്’ എ​ന്ന ​പേ​രി​ൽ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്‌​സ്- പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ല്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​മോ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​ഫേ​ഴ്സി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പാ​ണി​ത്. ഒ​മാ​ന്‍ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി (ഒ.​സി.​സി.​ഐ), ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 11 വ​രെ തു​ട​രും. 814 വാ​ണി​ജ്യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ള്‍ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

