Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:59 AM IST

    എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ച​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ച​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ചി​ത്രം, ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ- വാ​ത​ക പ​ര്യ​​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റു​വ​ർ​ഷം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​ടെ​യും വാ​ത​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ച​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. ഊ​ർ​ജ-​ഖ​ന​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്‌.​എ​ച്ച്. സ​യ്യി​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് ബി​ന്‍ ത​രീ​ക് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    1925ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ഗ​തി​യെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു


    ന​വീ​ക​ര​ണ ഊ​ർ​ജ​വും ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭാ​വി ഊ​ർ​ജ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ വി​ക​സ​ന ദി​ശ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ണ്ണ​പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റ് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​ത് ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ-​ഖ​ന​ന​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. സാ​ലിം നാ​സ​ർ അ​ൽ ഔ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രി​മി​തി​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ന്ന് ത​ല​മു​റ​ക​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഈ ​മേ​ഖ​ല ഇ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    1925 മേ​യ് 18ന് ​ഡാ​ർ​സി എ​ക്സ്പ്ലോ​റേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ- വാ​ത​ക പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 1955ൽ ‘​ദൗ​ക്ക-1’ കി​ണ​ർ തു​ര​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫാ​ഹൂ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ് വ​ഴി​തി​രി​വാ​യ​ത്.


    1967ൽ ​മി​ന അ​ൽ ഫ​ഹ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ദ്യ ഒ​മാ​നി ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ന്നു. 5,000 ബാ​ര​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പ്ര​തി​ദി​ന ശ​രാ​ശ​രി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം. ഇ​ന്ന് 10 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലി​ന​ടു​ത്താ​ണ് പ്ര​തി​ദി​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം.

    ഒ​മാ​നി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ, 3.5 ബി​ല്ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള ദു​കം റി​ഫൈ​ന​റി-​പെ​ട്രോ കെ​മി​ക്ക​ൽ സ​മു​ച്ച​യം ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 58 ആ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. 34 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി 16 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ എ​ണ്ണ​ശേ​ഖ​രം 4.8 ബി​ല്ല്യ​ൺ ബാ​ര​ലും പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ്ര​തി​ദി​നം 150 മി​ല്യ​ൺ ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​റു​മാ​ണ്.

    എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 93 ശ​ത​മാ​ന​വും ഒ​മാ​നി​ക​ളാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 20,000 പേ​രാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ഫ​ണ്ട് (സി.​എ​സ്.​ആ​ർ) വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം 50 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, നി​ക്ഷേ​പ വ​ർ​ധ​ന, വ്യ​വ​സാ​യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക മേ​ഖ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക​വ​ഴി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി.


    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഗ​വേ​ഷ​ണ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി ഉ​യ​ർ​ത്തി. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലും മാ​ത്ര​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​തി​യ ശ്ര​ദ്ധ. പെ​ട്രോ​ളി​യം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഒ​മാ​ന്റ (പി.​ഡി.​ഒ) ‘മി​റാ​അ’ സോ​ളാ​ർ സ്റ്റീം ​പ്രോ​ജ​ക്ട്, ‘വെ​റ്റ്‌​ലാ​ൻ​ഡ്’ പ​ച്ച​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, നി​മ​ർ ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, 100 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് ‘അ​മീ​ൻ’ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി, ‘റി​യാ​ഹ്-1’ ‘റി​യാ​ഹ്-2’ വി​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ, വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 100 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    മാ​ൻ ഷെ​ല്ലി​ന്റെ ‘ഖ​ബാ​സ്’ സോ​ളാ​ർ പ​ദ്ധ​തി, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സോ​ളാ​ർ എ​ന​ർ​ജി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ദി​ശാ​സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ്.

    നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ്മാ​ര​ക സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക ച​രി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക പ​ര്യ​​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റു​വ​ർ​ഷം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ​നം. എ​ണ്ണ-​വാ​ത​ക പ​ര്യ​​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ, സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സു​ൽ​ത്താ​ന്മാ​രു​ടെ ചി​ത്രം, 10 പ്ര​ധാ​ന ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ൾ, 100 ഇ​ൻ​ഫോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ​ര​വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1925-1970, 1970-2025 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​രോ​ഗ​തി ടൈം​ലൈ​ൻ രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

