    അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം -ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന
    അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം -ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​ബു​സൈ​ദി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് പൊ​തു​സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന ഏ​ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​റാ​ൻ, യ​മ​ൻ, സി​റി​യ, ലബ​നാൻ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബ​ദ​ർ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് പ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നാ​ണ്.

    വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഈ ​സം​ഘ​ർ​ഷം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​നീ​തി നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നും ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​നും അ​റു​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക നീ​തി​യു​ക്ത​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ പാ​ത​യാ​യ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ് നീ​തി​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം. ഈ ​വീ​ക്ഷ​ണ​കോ​ണി​ൽ നി​ന്ന്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വ​ദേ​ശ​ത്ത് നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ​അന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തി​നാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ പ​ങ്കി​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, ന​മ്മു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ച​ർ​ച്ചാ​മേ​ശ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. കൂ​ടാ​തെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യോ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    വം​ശ​ഹ​ത്യ, നാ​ശം, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​ട്ടി​ണി, ഉ​പ​രോ​ധം, മാ​നു​ഷി​ക​സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Girl in a jacket

