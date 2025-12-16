Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:51 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി
    ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ന്റെ വി​ദൂ​ര ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​മാ​നി​ലെ സ​സ്യ​ജാ​ല വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ന്റെ ചു​മ​ത​ല മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൈ​മാ​റി. മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത നി​ര​യി​ൽ 495 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യാ​ണ് ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 55 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്യാ​നം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ​യും മ​റ്റു അ​നു​ബ​ന്ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബൊ​ട്ടാ​നി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​നി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും സ​സ്യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ന്റെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച


    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സേ​വ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​നി മു​ത​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​പാ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. അ​ന്തി​മ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ വൈ​കാ​തെ ഉ​ദ്യാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഒ​മാ​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​സ്യ​വൈ​വി​ധ്യ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ്രിം​ഷോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ​രി​സ്ഥി​തി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​കും. ഇ​തി​ൽ ആ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പാ​തി വ​ര​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ നീ​ളു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത താ​ഴ്വ​ര​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് വ​ൻ ബ​യോ​മു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു.​ഒ​മാ​നി​ലെ വൃ​ക്ഷ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘ജീ​വ​നു​ള്ള ശേ​ഖ​ര​ശാ​ല’​യാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി മാ​റു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക-​ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​നി​ക് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​മെ​ന്നും പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travel newsOman NewsvisitorsOman Botanic Garden
    News Summary - Oman Botanic Garden welcomes visitors
    Similar News
    Next Story
    X