Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:42 PM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ നി​രോ​ധി​ച്ചു

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ നി​രോ​ധി​ച്ചു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​നു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ നി​രോ​ധി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ഷി- മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന- ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് (ന​മ്പ​ർ 13/2026 ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ നി​യ​മം, അ​തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​റ്റ​റി​ന​റി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​നു​ള്ള പ​ക്ഷി​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​രോ​ധി​ക്കും. നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ല​ക്ക് തു​ട​രും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സാ​ഹ​ച​ര്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്ന​തു​വ​​​രെ നി​രോ​ധ​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, ലോ​ക മൃ​ഗാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന (ഒ.​ഐ.​ഇ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ടെ​റ​സ്ട്രി​യ​ൽ അ​നി​മ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കോ​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ താ​പ​സം​സ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നോ പ്രോ​സ​സി​ങ്ങി​നോ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​നി​രോ​ധ​നം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ തീ​രു​മാ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പും ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ക്ഷി, കോ​ഴി ഉ​ൽ​പ​ന്ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഒ​മാ​ൻ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​​ടെ നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി (എ​ച്ച്5​എ​ൻ 1) സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​രി​ട്ടി​യി​ൽ കാ​ക്ക​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി വൈ​റ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​ർ​ത്തു പ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ എ​ട്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും കോ​ട്ട​യ​ത്തെ നാ​ല് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​പ്പ​നി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 80,000ത്തി​ല​ധി​കം പ​ക്ഷി​ക​ളെ (പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും താ​റാ​വു​ക​ൾ) കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കു​ക​യോ രോ​ഗം കാ​ര​ണം ചാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​യൂ​രി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഹാ​ച്ച​റി​യി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന അ​പ​ക​ടം കു​റ​ഞ്ഞ എ​ച്ച് 9 എ​ൻ 2 എ​ന്ന​യി​നം പ​ക്ഷി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പും മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

