    Oman
    date_range 11 Nov 2025 11:12 AM IST
    date_range 11 Nov 2025 11:12 AM IST

    സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും

    സം​യു​ക്ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ഒ​മാ​ൻ

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഒ​മാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം. ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ന​ട​ന്നു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സം​യു​ക്ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    പോ​ലീ​സ് ഫോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി, പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചീ​ഫ്, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷാ​രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷാ ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ര​സ്പ​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

    വി​വി​ധ​ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​തി​കൂ​ല പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും ചെ​റു​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും കൗ​ണ്ട​ർ​പാ​ർ​ട്ടു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

