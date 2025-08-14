Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 10:42 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​നും അ​ർ​മീ​നി​യയും

    യെ​രേ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മാ​ൻ- അ​ർ​മീ​നി​യ യോ​ഗം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നും അ​ർ​മീ​നി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ചാം റൗ​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ അ​ർ​മീ​നി​യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ യെ​രവ​ാനി​ൽ ന​ട​ന്നു.ഒ​മാ​നി പ​ക്ഷ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി​യും അ​ർ​മീ​നി​യെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി വ​ഹാ​ൻ കോ​സ്ത​ന്യ​നും ന​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു റ​സി​ഡ​ന്റ് എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​നും അ​ർ​മേ​നി​യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ർ​മേ​നി​യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

