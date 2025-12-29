Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:46 PM IST

    ഒമാനിൽ പുതുവർഷത്തെ പൊതു അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 15നും ​ഇ​സ്റാ​അ്- മി​അ്റാ​ജ് ദിനമായ 18നും പൊതു അവധി
    ഒമാനിൽ പുതുവർഷത്തെ പൊതു അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ പൊ​തു അ​വ​ധി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. ദേ​ശീ​യ​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ പൊ​തു​അ​വ​ധി​ക​ളാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 15നും ​ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​വം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ അ​വ​ധി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്നു തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​ത​പ​ര​മാ​യ​പൊ​തു അ​വ​ധി​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്റാ​അ്- മി​അ്റാ​ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജ​നു​വ​രി 18, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​ന​മാ​യ ജൂ​ൺ 18, പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 എ​ന്നീ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ധി​ക​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹി​ജ്റ മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രം​ഭം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ (ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ), ഈ​ദു​ൽ അ​ദ്ഹ (ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ) എ​ന്നീ അ​വ​ധി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വൃ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വേ​ത​ന വി​ഹി​തം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

