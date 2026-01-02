Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സ്ഥി​ര​ത​യും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ 2026 ബ​ജ​റ്റ്; 11ാമ​ത് പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് 530 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​മ്മി​യും 11.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ വ​രു​മാ​ന​വും
    സ്ഥി​ര​ത​യും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ 2026 ബ​ജ​റ്റ്; 11ാമ​ത് പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ബ​ജ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ബ്നു സാ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്സി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: 530 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ക​മ്മി​യും 11.4 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ വ​രു​മാ​ന​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന 11ാമ​ത് പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി ഒ​മാ​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ധ​ന​കാ​ര്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭാ​വി​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ബ്നു സാ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്സി പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​ക​ടം സു​ര​ക്ഷി​ത പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി സ്ഥി​ര​ത, ഭ​ര​ണ-​സ്ഥാ​പ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം, തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. 2026 -’27 ൽ ​ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​വും 2028 -’29 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും 2030ൽ ​മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ബാ​ര​ലി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 60 ഡോ​ള​ർ എ​ന്ന തോ​തി​ൽ എ​ണ്ണ​വി​ല ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 2026 ലെ ​പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​രു​മാ​നം 11.447 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ്. 2025ൽ ​ബ​ജ​റ്റി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​രു​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 2.4 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 2026ലെ ​ആ​കെ പൊ​തു​ചെ​ല​വ് 11.977 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് 2025ലെ ​ബ​ജ​റ്റി​ലേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ 1.5 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    2026ലെ ​ബ​ജ​റ്റ് ക​മ്മി 530 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025ലെ ​ബ​ജ​റ്റു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് 14.5 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്. ആ​കെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 4.6 ശ​ത​മാ​ന​വും, മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ (ജി.​ഡി.​പി) 1.3 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​ക​മ്മി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ത്താ​മ​ത് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​പ​ദ്ധ​തി (2021-2025) കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ണ്ണ​വി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 11.291 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, 2025 അ​വ​സാ​നം വ​രെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ആ​കെ തു​ക 983 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

