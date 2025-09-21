Begin typing your search above and press return to search.
    ബി​സി​ന​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി
    ബി​സി​ന​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും
    മോ​സ്കോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘മോ​സ്കോ-​ഒ​മാ​ൻ’ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മോ​സ്കോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘മോ​സ്കോ-​ഒ​മാ​ൻ’ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ​പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മോ​സ്കോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റാ​ണ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​മാ​നി, റ​ഷ്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഖ​ന​നം, എ​ണ്ണ, വാ​ത​കം, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഹ​മൗ​ദ് ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ തൊ​വൈ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് റ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ത് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വി​ശാ​ല​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ചേം​ബ​റി​ന്റെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, ഫി​ൻ​ടെ​ക് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യം അ​ൽ ഹൊ​സ്‌​നി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത്ത​രം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നൂ​ത​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഗ​താ​ഗ​തം, ഭ​ക്ഷ്യ​വ്യ​വ​സാ​യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് മോ​സ്കോ എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ വി​റ്റാ​ലി സ്റ്റെ​പ​നോ​വും പ​റ​ഞ്ഞു.

