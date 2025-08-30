Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സ്വർണഖനന മേഖലയിൽ സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് ഒമാനും ബുർകിനഫാസോയും

    Oman and Burkina
    വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​നും ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​നും ബു​ർ​കി​ന ഫാ​സോ​യും മൂ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഔ​ഗാ​ഡൗ​ഗോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. സ്വ​ർ​ണ​ഖ​ന​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ക​രാ​ർ നെ​ൽ​കൃ​ഷി, ചി​ല ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന വി​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ഒ.​ഐ.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി, ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ, വി​ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി ക​ര​മോ​ക്കോ ജീ​ൻ-​മാ​രി ട്രോ​ർ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​റ​ബ്, സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ​ഒ.​ഐ.​എ​യു​ടെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ഒ.​ഐ.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Oman and Burkina Faso to form joint venture in gold mining sector
