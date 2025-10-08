Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:09 PM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​നും

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി, ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും നാ​ല് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ബെ​ല​റൂ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും നാ​ല് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ​യും ബെ​ല​റൂ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര വി​സ​യി​ള​വ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ര ച​ര​ക്കി​ൽ വ്യാ​പാ​ര, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു റോ​ഡ്മാ​പ് എ​ന്നി​വ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി, ആ​രോ​ഗ്യം, കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ബെ​ല​റൂ​സി​ൽ ഒ​രു പ​ൾ​പ്പ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സൗ​ക​ര്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ​യു​മാ​യും ബെ​ല​റൂ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ശു​ഭാ​പ്തി​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​സ്ഥി​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ​ര​സ്പ​ര​സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് മി​ൻ​സ്കി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ദി ​ഹി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ് ദി ​ഗ്രേ​റ്റ് പേ​ട്രി​യോ​ട്ടി​ക് വാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​സ​മ​യ​ത്ത് ബെ​ല​റൂ​സ് ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ടു. ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​വ​ധി പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്തു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ​സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​മാ​നി, ബെ​ല​റൂ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ബി​സി​ന​സു​കാ​രും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യാ​പാ​രം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബെ​ല​റൂ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ട​ങ്ങി. ഒ​മാ​ൻ-​ബെ​ല​റൂ​സ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ച്ചാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. മി​ൻ​സ്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലും മി​ൻ​സ്കി​ലും എം​ബ​സി​ക​ൾ തു​റ​ക്കും

    മ​സ്ക​ത്ത്: ന​യ​ത​ന്ത്ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​നും ബെ​ല​റൂ​സും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ർ ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ​യും ത​മ്മി​ൽ മി​ൻ​സ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം.

    സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലും മി​ൻ​സ്കി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ഒ​രു ന​ല്ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​പാ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക നീ​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​കാ​ഷെ​ങ്കോ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

