Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസം​യു​ക്ത ടൂ​റി​സം...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:36 AM IST

    സം​യു​ക്ത ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി-​ഒ​മാ​നി സം​രം​ഭ​ക അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി
    സം​യു​ക്ത ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​തി​മ ബി​ൻ​ത്​ ജ​അ്​​ഫ​ർ അ​സ്സൈ​റ​ഫി​യു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി

    ഹു​ജൈ​ജ ബി​ൻ​ത് ജ​അ്ഫ​ർ അ​ൽ സ​ഈ​ദ് ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​തി​മ ബി​ൻ​ത്​ ജ​അ്​​ഫ​ർ അ​സ്സൈ​റ​ഫി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി-​ഒ​മാ​നി സം​രം​ഭ​ക അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഹു​ജൈ​ജ ബി​ൻ​ത് ജ​അ്ഫ​ർ അ​ൽ സ​ഈ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സ​ല്ലൂ​മും മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ടൂ​റി​സം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യ ടൂ​റി​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹു​ജൈ​ജ ബി​ൻ​ത് ജ​അ്ഫ​ർ ബി​ൻ സൈ​ഫ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​റി​സം​മേ​ഖ​ല​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cooperationtourism projectBahrainStrengthen
    News Summary - Oman and Bahrain to strengthen joint tourism cooperation
    Similar News
    Next Story
    X