    Oman
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:23 AM IST

    സം​ഗീ​ത​വും നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ; ഒ​മാ​നും അ​റ​ബ് ലീ​ഗും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    ഒ​മാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ അ​റ​ബ്

    മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സം​ഗീ​തം, പാ​ട്ട്, നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ അ​റ​ബ് മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​കി​ഫാ​ഹ് ഫ​ഖൂ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    സം​ഗീ​തോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​ലാ​ഫോ​റ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ക, സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളും രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ക, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും പ​ര​സ്പ​ര വി​നി​മ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ശാ​സ്ത്രീ​യ, ശ​ബ്ദ-​ദൃ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​റ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ഒ​മാ​നി​ലെ​യും മ​റ്റു അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​യു​ക്ത ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​ന്റെ നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ളെ ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സം​ഗീ​ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക​രാ​ർ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കും. ‘സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​ഗീ​ത പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ആ ​പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പു​തി​യ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കാ​നും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്ക​ു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റ​ബ് മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഇ​ൻ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ദാ​യിം പ​റ​ഞ്ഞു:

    TAGS:arab leagueMusicfolk artsgulf news oman
