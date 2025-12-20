Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:49 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​നും

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​നും
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് ടീം ​ഒ​മാ​ൻ പ​താ​ക​യു​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​നും. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് ടീം ​പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി​ക്കു​മു​ന്നി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം. ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ബാ​ൻ​ഡ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ​താ​ക​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് സൈ​നി​ക ആ​ദ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​ക​ലാ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

