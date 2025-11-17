Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 17 Nov 2025 12:24 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 12:24 AM IST

    വൈ-ഫൈ സെവൻ സേവനവുമായി ഒമാൻ എയർപോർട്ട്സ് ലോകത്ത് ഒന്നാമത്

    ദി​വ​സേ​ന 40,000ത്തി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ല​ഭ്യ​മാ​വും
    വൈ-ഫൈ സെവൻ സേവനവുമായി ഒമാൻ എയർപോർട്ട്സ് ലോകത്ത് ഒന്നാമത്
    മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    മ​സ്ക​ത്ത്: യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യി ‘ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ്’ മാ​റി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഹു​വാ​വേ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ക്സ്റ്റ് ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷ​യും ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധു​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സി​ന്റെ പ​രി​​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ അ​മ്രി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ലോ​ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ സേ​വ​നം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​മാ​ക്കാ​നും ന​ട​ത്തു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റും ലോ​കോ​ത്ത​ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ ഹാ​ളു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​വേ​ഗ ബാ​ൻ​ഡ്‌​വി​ഡ്ത്തും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വു​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ദി​വ​സേ​ന 40,000ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് വൈ-​ഫൈ സെ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Wi-Fioman airports
