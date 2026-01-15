Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:41 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സി​ന് പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ

    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സി​ന് പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ
    നാ​സ​ർ അ​ൽ ഷ​ർ​ജി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് സി.​ഇ.​ഒ ആ​യി നാ​സ​ർ അ​ൽ ഷ​ർ​ജി​യെ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഹാ​ന്റ്ലി​ങ് ക​മ്പ​നി (ട്രാ​ൻ​സോം) സി.​ഇ.​ഒ​യാ​യും ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, പൊ​തു​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ച​യ​മാ​ണ് നാ​സ​ർ അ​ൽ ഷ​ർ​ജി​ക്കു​ള്ള​ത്. അ​സ്യാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്, ഒ​ക്യു, ന​മാ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ സി.​ഇ.​ഒ​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ അ​മ്രി​യെ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റം.

    TAGS:oman airportOman NewsCEOgulf news malayalam
