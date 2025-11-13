Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ

    ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി ചൂ​ടാ​വു​ന്ന​തും ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടും മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​രി​ഷ്കാ​രം
    സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​മാ​ന​യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ. ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ-​സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. എ​ല്ലാ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ ന​യം ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി ചൂ​ടാ​വു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ഷ്കാ​ര​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ), ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (അ​യാ​ട്ട) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഈ ​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം വി​മാ​ന​യാ​ത്രാ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ് ബ​ഗേ​ജി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ല​ഗേ​ജി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ഗേ​ജി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം. പ​വ​ർ​ബാ​ങ്ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സീ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലോ സീ​റ്റ് പോ​ക്ക​റ്റി​ലോ വെ​ക്ക​ണം; ലേ​ബ​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. ഇ​വ ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ വെ​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​മാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത ബാ​റ്റ​റി​യു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ൾ ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ബാ​റ്റ​റി​യു​ള്ള ബാ​ഗു​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ​െച​ക്ക് ഇ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി ബാ​റ്റ​റി ഊ​രി കൈ​യി​ൽ ക​രു​ത​ണം.

    ഇ-​സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ളും വേ​പ്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൈ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ല​ഗേ​ജി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ഇ​വ വി​മാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​ല്ല.

    സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ, ടാ​ബ്‍ല​റ്റ്, ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ പ​വ​ർ പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ഴി ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ലൂ​സ് ബാ​റ്റ​റി​ക​ളും പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളും വേ​പ്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    കൂ​ടാ​തെ, ഹോ​വ​ർ​ബോ​ർ​ഡ്, ബാ​ല​ൻ​സ് വീ​ൽ, മി​നി സ്കൂ​ട്ട​ർ, മി​നി സെ​ഗ്‌​വേ തു​ട​ങ്ങി ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി​യാ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലോ ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ ല​​ഗേ​ജി​ലോ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്ക് മു​മ്പ് ബാ​ഗേ​ജ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:oman airsafetyGuidelinesgulfnews
    News Summary - Oman Air revises safety guidelines
