    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:42 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സൂ​റി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സൂ​റി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു
    ഒമാൻ എയർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത്-​സ്യൂ​റി​ച്ച് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 മേയ് മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റംബ​ർ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ, ബു​ധ​ൻ, വെ​ള്ളി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ബോ​യി​ങ് 737-8 വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ക. നി​ല​വി​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 2026 വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ശീ​ത​കാ​ല സ​ർ​വി​സാ​യി ബോ​യി​ങ് 787 ഡ്രീം​ലൈ​ന​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​റ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​രെ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ 11 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൂ​റി​ച്ച് സ​ർ​വി​സി​ന് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന്യ​മ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - Oman Air resumes service to Suricate
