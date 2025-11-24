ഒമാൻ എയർ സൂറിച്ച് സർവിസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: അടുത്ത വേനൽക്കാല ഷെഡ്യൂളിൽ മസ്കത്ത്-സ്യൂറിച്ച് സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ എയർ അറിയിച്ചു. 2026 മേയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നീളുന്ന സീസണിൽ, ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് നേരിട്ടുള്ള സർവിസുകൾ ബോയിങ് 737-8 വിമാനത്തിലാണ് നടത്തുക. നിലവിൽ ഏപ്രിൽ 2026 വരെ തുടരുന്ന ശീതകാല സർവിസായി ബോയിങ് 787 ഡ്രീംലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ആറ് സർവിസുകൾ വരെ ഒമാൻ എയർ നടത്തുന്നുണ്ട്.
യൂറോപ്പിലെ 11 നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഒമാൻ എയർ സർവിസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൂറിച്ച് സർവിസിന് വളരെ പ്രധാന്യമണ്ടെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
