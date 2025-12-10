Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതായിഫിലേക്ക് നേരിട്ട്...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:53 AM IST

    തായിഫിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവിസുമായി ഒമാൻ എയർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ന​ഗ​ര​മാ​വും താ​യി​ഫ്
    തായിഫിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവിസുമായി ഒമാൻ എയർ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സൗ​ദി​യി​ലെ താ​യി​ഫി​ലേ​ക്ക് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ. അ​ടു​ത്ത മാ​സം 31 മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​ല​വി​ൽ​വ​രും. ഇ​തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ന​ഗ​ര​മാ​വും താ​യി​ഫ്. ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​മാ​ന നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​യി​ങ് 737 വി​മാ​നം സ​ർ​വി​സി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman airtaiflaunches
    News Summary - Oman Air launches direct service to Taif
    Similar News
    Next Story
    X