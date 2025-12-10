തായിഫിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവിസുമായി ഒമാൻ എയർ

തായിഫിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവിസുമായി ഒമാൻ എയർtext_fields
മസ്കത്ത്: സൗദിയിലെ തായിഫിലേക്ക് മസ്കത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ട് വിമാന സർവിസുമായി ഒമാൻ എയർ. അടുത്ത മാസം 31 മുതൽ സർവിസ് നിലവിൽവരും. ഇതോടെ ഒമാൻ എയർ സർവിസ് നടത്തുന്ന സൗദിയിലെ അഞ്ചാമത് നഗരമാവും തായിഫ്. പ്രാദേശിക വിമാന നെറ്റ് വർക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒമാൻ എയർ സൗദിയിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്.
ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായാണ് സർവിസ് ഉണ്ടാവുക. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ബോയിങ് 737 വിമാനം സർവിസിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒമാൻ എയർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register