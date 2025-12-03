ഒമാൻ അഗ്രോഫുഡ് പ്രദർശനം ഇന്ന് സമാപിക്കുംtext_fields
മസ്കത്ത്: കാർഷിക, മത്സ്യ, ജല വിഭവ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏഴാമത് ഒമാൻ അഗ്രോഫുഡ് പ്രദർശനം ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും. മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം, വ്യാപാര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക-ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രധാന വേദിയാകുന്നു.
കാർഷികം, മത്സ്യബന്ധനം, ഭക്ഷ്യോൽപാദനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നവീന ആശയങ്ങളും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പിൽ അൽജീരിയയും പങ്കെടുക്കുന്നു. അഗ്രോഫുഡ്, മത്സ്യ മേഖലകളിലെ 20ലധികം അൽജീരിയൻ കമ്പനികളും ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെ 20ലധികം രാജ്യങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
