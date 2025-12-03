Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Dec 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:00 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ അ​ഗ്രോ​ഫു​ഡ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    ഒ​മാ​ൻ അ​ഗ്രോ​ഫു​ഡ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും
    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ

    ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക- ഭ​ക്ഷ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ, ജ​ല വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ഒ​മാ​ൻ അ​ഗ്രോ​ഫു​ഡ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു.

    കാ​ർ​ഷി​കം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ൽ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ഗ്രോ​ഫു​ഡ്, മ​ത്സ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 20ല​ധി​കം അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Oman Agrofood Exhibition to conclude today
