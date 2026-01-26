Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:41 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് മാ​ർ​ച്ച് 27ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു
    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് മാ​ർ​ച്ച് 27ന്
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​ജാ​ൻ ഹൈ​റ്റ്സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഡേ​യ്സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ സി​നി​മ-​സീ​രി​യ​ൽ ന​ട​ൻ വി​നോ​ദ് കോ​വൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, നാ​ട്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് മാ​തൃ​ക​യാ​യ ബി​ൻ​സി ജെ​യിം​സി​ന് ‘പ്ര​കൃ​തി മി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​ര​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും, 25,000 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​കൃ​തി മി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​രം.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നെ/​ക​ർ​ഷ​ക​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ശ്രീ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും. അ​വാ​ർ​ഡി​നോ​ടൊ​പ്പം ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ല ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​വും ന​ൽ​കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ രേ​ഷ്മ രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര​നും വി​ഷ്ണു വ​ർ​ധ​നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷൈ​ജു വെ​ത്തോ​ട്ടി​ൽ, അ​ജീ​ഷ് വാ​സു, ര​ശ്മി സ​ന്ദീ​പ്, അ​ൻ​വ​ർ സി.​എ, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Oman Agricultural Society's Harvest Fest on March 27
    Similar News
    Next Story
    X