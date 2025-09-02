Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:43 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണം സാ​ബ്രി ഹാ​രി​ദി​ന് വി​ത്ത് പാ​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി അ​ഡ്മി​ൻ വി​നോ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ത്ത് വി​ക​സ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്‌.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​ന്ത്രാ​ണ്ടാ​മ​ത്‌ വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്‌. റു​സൈ​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷൈ​ജു വെ​ത്തോ​ട്ടി​ലി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം അ​ഡ്മി​ൻ വി​നോ​ദ് സാ​ബ്രി ഹാ​രി​ദി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ആ​ദ്യ വി​ത്ത് പാ​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ത്തു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    സു​സ്ഥി​ര കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ടെ​റ​സി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തും കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക്‌ വ​ലി​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്‌. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ത്ത് വി​ക​സ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ലെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്‌. ഒ​മാ​നി​ലെ കൃ​ഷി​രീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ സു​നി ശ്യാം, ​ര​ശ്‌​മി സ​ന്ദീ​പ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    സു​ഹാ​ർ, ബു​റൈ​മി, സ​ലാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്‌​ച​ക​ളി​ൽ വി​ത്ത്‌ വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalamKrishikoottam
    News Summary - Oman Agricultural Society to distribute seeds
    Similar News
    Next Story
    X