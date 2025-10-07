Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:26 AM IST

    800 കി​ലോ​വാ​ട്ട് സോ​ളാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ അ​ക്രോ​സ് ഏ​ജ​സ് മ്യൂ​സി​യം

    ബി.​പി ഒ​മാ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    800 കി​ലോ​വാ​ട്ട് സോ​ളാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ അ​ക്രോ​സ് ഏ​ജ​സ് മ്യൂ​സി​യം
    ഒ​മാ​ൻ എ​ക്രോ​സ് ഏ​ജ​സ് മ്യൂ​സി​യം ബി.​പി ഒ​മാ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര ഊ​ർ​ജ​രീ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​ക്രോ​സ് ഏ​ജ​സ് മ്യൂ​സി​യം ബി.​പി ഒ​മാ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    800 കി​ലോ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 1300 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട് വാ​ർ​ഷി​ക ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു ഗ്രി​ഡ്-​ക​ണ​ക്റ്റ​ഡ് സോ​ളാ​ർ സി​സ്റ്റം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 780 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡ് ഉ​ദ്‌​വ​മ​നം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സി​സ്റ്റം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക കാ​ൽ​പ്പാ​ട് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഒ​മാ​നി അ​സ്തി​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നീ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ദേ​ശീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക​ദൗ​ത്യ​ത്തെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​ൻ എ​ക്രോ​സ് ഏ​ജ​സ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ൽ യ​ഖ്ദാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സൗ​രോ​ർ​ജ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    8000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ 1292 സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹൈ​ഫ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ഖ​ൽ​ദി​പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക കാ​ര്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര നി​ർ​മാ​ണ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജം സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം, കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​ക്ക​ൽ, ശു​ദ്ധ​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഊ​ർ​ജ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഈ ​ക​രാ​ർ യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newsmuseumsgulf news malayalam
