സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വിരിയുന്ന ഒമാൻ

സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വിരിയുന്ന ഒമാൻtext_fields
ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ആവേശവും ആത്മാവും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്നു . ഈ വിശേഷ ദിനം, ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തെയും പൈതൃകത്തെയും മാത്രമല്ല, മുൻ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സഈദ് അവതരിപ്പിച്ച അതുല്യമായ പുരോഗതി, സമാധാനം, നവീകരണം എന്നിവയുടെ സ്മരണകൂടിണ്.
ദൂരദർശിയായ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒമാൻ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടത് ഈ ദിനം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം, ആഴത്തിലുള്ള സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒമാന്റെ മൗലിക മൂല്യങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നു.
ഒമാന്റെ ചരിത്രത്തെ സമുദ്രവ്യാപാരവും പുരാതന മജാൻ സിവിലൈസേഷനും ഫ്രാങ്കിൻസെൻസ് വ്യാപാര മാർഗങ്ങളും സമ്പന്നമാക്കി. പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ കോട്ടകൾ, പള്ളികൾ, സുന്ദരമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യങ്ങൾ, ആധുനിക നഗരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒമാൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും അതിഥി സൽകാരത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രതീകമായി മാറി.
ഈ മഹത്തായ ദിനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, പുരോഗതി, ദേശസ്നേഹം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ശോഭയോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത കലാപരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പ്രദർശനങ്ങൾ, പാരേഡുകൾ, ഒമാൻ പതാകയുടെ നിറങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ഇന്ന് ഒമാന്റെ ആഘോഷങ്ങളെ ഹൃദയസ്പർശിയാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഒമാനും ഇന്ത്യയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും തമ്മിൽ പലവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ കേരളത്തിന്റെ മസാലകൾ, ഏലക്ക, മുത്തങ്ങ, ഇഞ്ചി എന്നിവ അറേബ്യൻ കടൽ മാർഗം ഒമാനിലെത്തിയിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഒമാനിലെ ധൂപം, മുല്ലപ്പൂ എണ്ണ, ചുരുളപ്പട്ട എന്നിവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. ഈ വ്യാപാരമാർഗം നമ്മുടെ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിലെ സൗഹൃദവും ആത്മാർഥതയും ഉറപ്പിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ, ഇന്ന് ഒമാനിൽ താമസിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഒമാൻ സർക്കാരും ജനതയും ആദരവോടെ ഏറ്റെടുത്തു. ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് വ്യാപാരികൾ കേരളതീരങ്ങളിൽ എത്തി ഇസ്ലാം മതവും അറബ് സംസ്കാരവും പരിചയപ്പെടുത്തിയതോടെ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിയായി.
ഇന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഊർജം, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ആരോഗ്യപരിപാലനം, നിർമാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൈകോർത്തു മുന്നേറുന്നു. സൗഹൃദവും സഹകരണവും കൂടുതൽ വളരുന്നു. മലയാളികൾക്ക് ഒമാൻ ഒരു തൊഴിൽ ദേശമാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിലെ രണ്ട് വീടാണ്. സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, അതിഥി സത്കാരം, മാനവികത എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ രണ്ടു ദേശങ്ങളും പങ്ക് വെക്കുന്നു.
ഓമാനും ഇന്ത്യയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാലവും അതിരുകളും കടന്നുള്ള സഹോദര്യത്തിന്റെ, സൗഹൃദത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ, മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ അപൂർവ പ്രതീകം കൂടിയാണ്.
