Madhyamam
    Posted On
    26 Nov 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 9:43 AM IST

    സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വിരിയുന്ന ഒമാൻ

    സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വിരിയുന്ന ഒമാൻ
    കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും ആ​ത്മാ​വും നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്നു . ഈ ​വി​ശേ​ഷ ദി​നം, ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​തു​ല്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി, സ​മാ​ധാ​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​കൂ​ടി​ണ്.

    ദൂ​ര​ദ​ർ​ശി​യാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഈ ​ദി​നം പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സ്കാ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ മൗ​ലി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ന്നു.

    ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ സ​മു​ദ്ര​വ്യാ​പാ​ര​വും പു​രാ​ത​ന മ​ജാ​ൻ സി​വി​ലൈ​സേ​ഷ​നും ഫ്രാ​ങ്കി​ൻ​സെ​ൻ​സ് വ്യാ​പാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ട്ട​ക​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ൾ, സു​ന്ദ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​മാ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ഥി സ​ൽ​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി.

    ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യം, പു​രോ​ഗ​തി, ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശോ​ഭ​യോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​രേ​ഡു​ക​ൾ, ഒ​മാ​ൻ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​വും ത​മ്മി​ൽ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മു​ത​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​സാ​ല​ക​ൾ, ഏ​ല​ക്ക, മു​ത്ത​ങ്ങ, ഇ​ഞ്ചി എ​ന്നി​വ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗം ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ലെ ധൂ​പം, മു​ല്ല​പ്പൂ എ​ണ്ണ, ചു​രു​ള​പ്പ​ട്ട എ​ന്നി​വ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. ഈ ​വ്യാ​പാ​ര​മാ​ർ​ഗം ന​മ്മു​ടെ ര​ണ്ട് സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​വും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ, ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രും ജ​ന​ത​യും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ കേ​ര​ള​തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​വും അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​വും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ത്മീ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യാ​യി.

    ഇ​ന്ന് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഊ​ർ​ജം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ടൂ​റി​സം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​നം, നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൈ​കോ​ർ​ത്തു മു​ന്നേ​റു​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ ദേ​ശ​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് വീ​ടാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, അ​തി​ഥി സ​ത്കാ​രം, മാ​ന​വി​ക​ത എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്ക് വെ​ക്കു​ന്നു.

    ഓ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കാ​ല​വും അ​തി​രു​ക​ളും ക​ട​ന്നു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ, സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ, മ​നു​ഷ്യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തീ​കം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

