Madhyamam
    29 Aug 2025 10:46 AM IST
    29 Aug 2025 10:46 AM IST

    ഒ.ഐ.എ ചെയർമാൻ ബുർകിനഫാസോ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    ഒ.ഐ.എ ചെയർമാൻ ബുർകിനഫാസോ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    ഒ.​ഐ.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ട്രോ​റെ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ഒ.​ഐ.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ട്രോ​റെ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഔ​ഗ​ഡൗ​ഗൂ​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ളും കൈ​മാ​റി. ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ ജ​ന​ത​ക്ക് പു​രോ​ഗ​തി, സ​മൃ​ദ്ധി, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നേ​ർ​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​ത കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​രി​ക്ക​ട്ടേ​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

