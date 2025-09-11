Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 12:03 PM IST

    പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട​ൽ; റ​സി​ഡ​ന്റ്സ് കാ​ർ​ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങ​ണം

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 40 ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സും നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ റ​സി​ഡ​ന്റ്സ് കാ​ർ​ഡോ ഒ​മാ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം വ​രെ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം (എം.​ഒ.​എ​ൽ).യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 40 ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഊ​ർ​ജ്ജം, ധാ​തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ്, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, ധ​ന​കാ​ര്യം, നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. വ്യാ​ജ​മാ​യ വൊ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി കൃ​ത്രി​മ കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വൊ​ക്കേ​ഷ​നൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും ലൈ​സ​ൻ​സ് ചെ​യ്യാ​നും അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ല​നി​ർ​ത്തും. മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ഏ​തൊ​രു ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളോ അ​സാ​ധു​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടും.​വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഊ​ർ​ജ, ധാ​തു മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സെ​ക്ട​ർ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ത്ത​രം പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ, ട്ര​യി​ല​റു​ക​ൾ, മാ​ലി​ന്യ ഗ​താ​ഗ​ത ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഒ​മാ​നി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സെ​ക്ട​റ​ൽ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​ത്.​ അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തെ ഒ​മാ​നി, പ്ര​വാ​സി വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യോ പു​തു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ല.​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സെ​ക്ട​റ​ൽ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    അ​തു​പോ​ലെ, അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം.ഒ​മാ​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ലൈ​സ​ൻ​സ് ചെ​യ്ത സെ​ക്ട​ർ സ്‌​കി​ൽ​സ് യൂ​നിറ്റാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഇ​ന്റേ​നൽ, എ​ക്സ്റ്റേ​നൽ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​ർ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

