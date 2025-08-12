മുൻ ഒമാൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 Aug 2025 10:05 PM IST
Updated Ondate_range 12 Aug 2025 10:05 PM IST
മുൻ ഒമാൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - obituary
മസ്കത്ത്: ദീർഘകാലം ഒമാനിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ആലപ്പുഴ വളവനാട് തെക്കേകറുകയിൽ തിലകൻ (58) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ മസ്കത്തിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന തിലകൻ, മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുമി തിലകൻ. മക്കൾ: ഹരി കൃഷ്ണൻ, ഗൗരി കൃഷ്ണ. മൃതദേഹം സ്വവസതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story