Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Aug 2025 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:05 PM IST

    മുൻ ഒമാൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

     തിലകൻ 

    മസ്കത്ത്: ദീർഘകാലം ഒമാനിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ആലപ്പുഴ വളവനാട് തെക്കേകറുകയിൽ തിലകൻ (58) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

    പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ മസ്കത്തിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന തിലകൻ, മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുമി തിലകൻ. മക്കൾ: ഹരി കൃഷ്ണൻ, ഗൗരി കൃഷ്ണ. മൃതദേഹം സ്വവസതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു

    Death News Expat Oman Obituary
    News Summary - obituary
